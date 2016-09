Erntefest

Scherenbostel. Zum Erntefest am Sonnabend, 15. Oktober, um 15.30 Uhr lädt der

Schützenverein Scherenbostel in das Schützenhaus ein. Mit Beteiligung aller ortsansässigen Vereine wird ein umfangreiches Kinder- und Familienprogramm mit vielen Spielen angeboten. Ein großes Kuchenbüfett, das Binden der Erntekrone und die anschließende Ernteandacht um 18 Uhr mit Pastorin Wibke Lonkwitz werden weitere Höhepunkte des Festes sein. Mit dem gemeinsamen Singen am Lagerfeuer und einer Suppe wird der Tag abgerundet.