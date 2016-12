Erst Bescherung, dann Heiligabend-Party

Traditionelle Heiligabend-Party im M1 mit DJ Hossa aus Mallorca

Mellendorf. 1980 war es, als Eric Haselbacher erstmalig zur Heiligabend-Party eingeladen hatte. Heute ist die Heiligabend-Party nicht nur Tradition, sondern für viele die Kultparty des Jahres. „Es hat sich einfach so entwickelt, dass sich viele alte Freunde, die sich das ganze Jahr über gar nicht oder nur selten sehen hier treffen“, so der Veranstalter nach dem Erfolgsgeheimnis dieser Party gefragt. Wenn zu Hause die familiären Traditionen mit Bescherung und gemeinsamem Essen beendet sind, trifft man sich zur Party im M1. So nutzen viele Wedemärker, die aus England, den USA, Russland oder Australien zu Weihnachten ihre Familien besuchen diese Party, um alte Freunde zu treffen und Freundschaften aufzufrischen. Diese Tradition hat sich auch auf die jüngere Generation übertragen. Eine einmalige tolle Gelegenheit, diese Traditionsveranstaltung, die sich immer wieder nicht nur durch tolle Musik, sondern auch durch eine super Stimmung auszeichnet.In diesem Jahr ist es wieder DJ Hossa aus Mallorca, der zu dieser Veranstaltung am 24. Dezember extra aus Mallorca einfliegt. „Er ist einfach Spitze“, so Eric Haselbacher „und ich bin sehr froh, dass es uns gelungen ist, ihn für diese Heiligabend-Party, die um 22.30 Uhr beginnt, wieder zu verpflichten.“