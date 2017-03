Erste-Hilfe-Kurs

Elze. Der DRK-Ortsverein Elze-Bennemühlen bietet einen Kurs Lebensrettende Sofortmaßnahmen auch für Führerscheinanwärter an am Sonnabend, 22. April, in der der Zeit von 9 bis 17 Uhr im DRK-Gebäude, an der Poststraße 8 statt. Die Kosten betragen 35,00 Euro. Für DRK-Mitglieder ist der Kurs kostenfrei. Bei Interesse bitte melden unter Telefon (0 51 30) 58 21 46 bei Eva Jennert.