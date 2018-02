Erste-Hilfe-Kurse am Kind

Mellendorf. Das evangelische Familienzentrum emilie bietet zwei Erste-Hilfe-Kurse mit Sina Golon, zertifizierte Erste-Hilfe-Trainerin, aber auch Mutter und Fachkrankenschwester für Intensiv- und Anästhesiepflege, an. Der erste Kurs findet am Mittwoch, 21., und Donnerstag, 22. Februar, jeweils von 18 bis 21.30 Uhr statt. Der eintägige Kurs wird am Sonnabend, 17. März, von 8 bis 15 Uhr angeboten. Beide Kurse finden in den Schulungsräumen, Eitzer Föhre 7 (direkt an den Bahngleisen) in Mellendorf statt. Die Kosten betragen pro Person 30 Euro.

Die Inhalte sind wie im Erste Hilfe Kurs plus zusätzlich: Kindliche Notfälle richtig erkennen und handeln; Verschlucken von Gegenständen; Kindliche Herz-Lungen-Wiederbelebung; Verbrennungen bei Kindern; Sturz auf den Kopf (Schädelhirntrauma erkennen); Kindliche Krankheitsbilder (unter anderem Impfreaktionen, Fieberkrampf). Beide Kurse enthalten ein Buch mit Anleitungen zur Ersten Hilfe sowie eine zertifizierte Urkunde. Verbindliche Anmeldungen bitte mit Namen, Geburtsdatum und Telefonnummer per Mail an info@emilie-wedemark.de.