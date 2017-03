Erster Impuls für die Kirchenvorstandswahl

Öffentliche Sitzung des Kirchenkreistages am 28. März

Region. Alle sechs Jahre werden in den Gemeinden der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers die Kirchenvorstände, in denen Ehren- und Hauptamtliche gemeinsam Leitungsaufgaben wahrnehmen, neu gewählt. Am 11. März 2018 ist es wieder so weit: In den 18 Gemeinden des Evangelisch-lutherischen Kirchenkreises Burgwedel-Langenhagen sind die Mitglieder dann aufgerufen, über die Zusammensetzung ihrer Kirchenvorstände zu entscheiden. Die Vorbereitungen für diese Wahl laufen bereits ein knappes Jahr früher an: Während der kommenden Sitzung des Kirchenkreistages Burgwedel-Langenhagen gibt es einen ersten Impuls für die Kirchenvorstandswahl 2018.Das Kirchenparlament mit seinen mehr als 60 Mitgliedern aus allen Gemeinden des Kirchenkreises kommt am Dienstag, 28. März, um 18 Uhr im Gemeindehaus der St.-Petri-Kirchengemeinde Burgwedel zusammen. Ein weiteres großes Thema ist die Partnerschaft des Kirchenkreises Burgwedel-Langenhagen mit dem Kirchenkreis Odi in Südafrika. Der Kirchenkreistag wird sich insbesondere mit dem Einsatz junger Menschen aus dem jeweils anderen Kirchenkreis im Rahmen eines Freiwilligendienstes befassen. Die Sitzungen des Kirchenkreistages sind öffentlich; interessierte Gäste sind herzlich willkommen.