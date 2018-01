Erster Treffpunkt im neuen Jahr

Brelingen. Die evangelische Kirchengemeinde St. Martini Brelingen lädt regelmäßig zum Treffpunkt Gemeinde ein. Das erste Treffen im neuen Jahr findet am Donnerstag, 11. Januar, um 18.45 Uhr im Gemeindesaal statt. Eingeladen sind alle, die sich über die Arbeit in der Kirchengemeinde informieren oder zu dieser Arbeit Anregungen, Kritik und Ideen geben wollen. Weitere Treffen sind in den Folgemonaten jeweils am ersten Donnerstag im Monat ebenfalls um 18.45 Uhr im Gemeindesaal.