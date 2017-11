Erstes Türchen öffnet sich

Bissendorf. Die EventLese, das Weinfest-Team, öffnet das erste Türchen des lebendigen Adventskalenders auf dem Amtshof vor dem Bürgerhaus in Bissendorf. Am Freitag, 1. Dezember, um 18 Uhr lädt das Team zu Glühwein, Punsch, adventlichen Crepes-Kreationen und netten Gesprächen ein. Auch die Vorfreude auf den bevorstehenden Weihnachtsmarkt am 9. und 10. Dezember auf dem Amtshof darf an dem Abend zur Einstimmung genutzt werden.