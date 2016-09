Ausstellungseröffnung in der Galerie Augenhöhe

Wedemark. Die Ausstellung „Erzählmomente“ wird am Mittwoch, 28. September, um 16.30 Uhr im Rathaus der Gemeinde Wedemark eröffnet.Im Rahmen von „Kaffee+Kunst“, einem von der Gemeinde Wedemark initiierten Begegnungsangebot für Wedemärker und Geflüchtete, hat Maria Eilers das Gespräch mit diversen Frauen und Männern aus unterschiedlichsten Herkunftsländern, die alle seit Kurzem in der Wedemark Zuflucht gefunden haben, gesucht. In den Gesprächen ging es um Neues und Überraschendes aus der Wedemark, um den Vergleich zwischen Vertrautem und Fremdem, um Geliebtes, Vermisstes, Vertrautes aber auch um das Ankommen und den (in die Zukunft gerichteten) Traum von „zu Hause sein in der Wedemark“. Dazu zeigt der Fotograf Martin Bühler seine Portraits von Frauen, Kindern und Männern, die seit Kurzem Zuflucht in der Gemeinde gefunden haben. Nach der Begrüßung durch die Erste Gemeinderätin Susanne Schönemeier wird Doris Schröder-Köpf, Landesbeauftragte für Migration und Teilhabe, die Einführung übernehmen.