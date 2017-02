Erzählsänger mit weitem Horizont

Konzert mit Jürgen Werth am 4. März in Krelingen

Heidekreis. Zu einem Konzert mit dem Sänger, Gitarristen und Liedermacher Jürgen Werth lädt das GRZ Krelingen am Sonnabend, 4. März, um 19.30 Uhr in die Krelinger Kirche ein.Jürgen Werth ist ein Wortmaler und Erzählsänger. Zu seinen bekanntesten Liedern zählen das legendäre „Du bist du“ oder das heitere „Wie ein Fest nach langer Trauer“, das auch in Kirchengesangbüchern zu finden ist. Der gelernte Journalist und ehemalige ERF-Direktor singt und erzählt, liest und moderiert. Dabei bringt er unerwartet unverbrauchte Bilder und überraschende Sprachpointen. Seine Zuhörer entdecken eigene Geschichten, Gedanken und Gefühle, so dass der Funke schnell überspringt. Zitat: „Da geht‘s besinnlich und ausgelassen zu, da schreitet einer mit seinem Publikum einen weiten Horizont ab.“ Bei seinem Konzert in Krelingen präsentiert Jürgen Werth neben bekannten Stücken auch Lieder aus seiner brandneuen CD „Nahaufnahme“.Karten für das Konzert mit Jürgen Werth am 4. März um 19.30 Uhr in der Krelinger Kirche sind für zwölf Euro an der Abendkasse erhältlich. Weitere Informationen gibt es unter www.grz-krelingen.de oder Telefon (0 51 67) 97 00. Jürgen Werth wird auch die Predigt im Krelinger Gottesdienst am 5. März, 10 Uhr, halten.