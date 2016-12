Es sind noch Plätze frei

Qualifizierung zur ehrenamtlichen Seniorenbegleitung

Heidekreis. Bei dem Qualifizierungskurs zur „DUO-Seniorenbegleitung“, der am Freitag, 20. Januar 2017, in den Räumen der Volkshochschule in Walsrode startet, sind noch einige Plätze frei. Der Senioren- und Pflegestützpunkt im Heidekreis bietet ihn in Kooperation mit der Volkshochschule Heidekreis an. Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldungen sind noch bis zum 6. Januar 2017 möglich.Die Mehrheit der älteren Menschen führt ein selbstständiges und selbstbestimmtes Leben in der vertrauten Umgebung und möchte dies so lange wie möglich beibehalten. Da das Modell „Großfamilie“ immer seltener existiert, leben viele ältere Menschen allein. Die eigenen Kinder wohnen häufig weit entfernt, und die sozialen Dienste arbeiten unter Zeitdruck und können in der Regel nur das Nötigste erledigen. Gelegenheit für ein Gespräch oder einen Spaziergang bietet sich kaum. Schnell wird die Einsamkeit zum Problem. Es gibt unterschiedliche Angebote und Wege, mit dieser Situation umzugehen. Eine Möglichkeit ist die ehrenamtliche DUO-Seniorenbegleitung.Ausgebildete Personen unterstützen ältere Menschen in ihrem Alltag und nehmen Anteil an ihrem Leben. Sie nehmen sich vor allem Zeit zum Reden und Zuhören, für gemeinsame Unternehmungen, begleiten bei Behördengängen und Arztterminen oder bei Einkäufen. Die Qualifizierung richtet sich an Frauen und Männer aller Altersgruppen, die Spaß und Freude im Umgang mit älteren Menschen haben und sich für eine ehrenamtliche Tätigkeit interessieren. Erfahrene Dozenten vermitteln Inhalte zur Situation von pflegenden Angehörigen, Kommunikation und Gesprächsführung, Umgang mit Hilfsmitteln, Wohnen sowie Ernährung im Alter, medizinisch-psychologische und soziale Aspekte des Alters, Demenz, Gedächtnis-training und Entspannungsmethoden sowie Depressionen im Alter. Der Kurs um-fasst theoretische und praktische Inhalte und schließt mit einem Zertifikat ab. Interessierte wenden sich an den Senioren- und Pflegestützpunkt im Heidekreis. Ansprechpersonen sind Nadja Bernhardi unter Telefon (0 51 91) 97 07 86 und Sven Klußmann unter Telefon (0 51 61) 98 06 40.