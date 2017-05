Exkursion

Brelingen. Am Sonnabend, 10. Juni, um 14 Uhr, startet der NABU eine Exkursion, um heimische Insekten-Arten des Frühsommers zu entdecken. Unter der Leitung des Dipl.-Biologen Wilfried Schulz können entlang von Wegrändern, Hecken und Gewässerufern typische Insekten des Frühsommers wie Schwebfliegen, Blattkäfer und Tagfalter beobachtet werden. Treffpunkt ist in Brelingen, Neuer Friedhof, An der Feldmark. Die Dauer der Exkursion beträgt circa drei Stunden. Die Teilnahme ist kostenlos.