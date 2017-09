Fahrdienst

Mellendorf/Gailhof. Der CDU-Ortsverband Mellendorf-Gailhof bietet am Sonntag, 24. September, einen Fahrdienst zum Wahllokal an. In der Zeit von 14 bis 15 Uhr können sich Interessierte bei der Vorsitzenden Jessica Borgas unter (01 73) 2 02 63 36 melden und werden gerne zum Wahllokal gefahren.