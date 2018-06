Fahrdienst zur Sommerkirche

Wedemark. Ab dem 24. Juni um 11 Uhr startet die Sommerkirche der Kirchengemeinde St. Michaelis Bissendorf und Kapernaum Resse. Der Kirchenvorstand in Resse bietet einen Fahrdienst zu den Gottesdiensten in Bissendorf, Bissendorf-Wietze, Scherenbostel und Wennebostel an. Wer mitfahren möchte, melde sich bis Freitag jeweils im Büro der Kapernaum-Kirchengemeinde Resse (0 51 31) 5 30 08, damit genug Mitfahrplätze zur Verfügung stehen. Abfahrt ist um 10.30 Uhr an der Kapernaumkirche, Martin-Luther-Straße 10 in Resse. Jeden Sonntag um 11 Uhr wird sommerlicher Gottesdienst an einem anderen Ort mit biblischen Reisegeschichten gefeiert. Diese handeln von ungewöhnlichen Begegnungen, Abenteuern oder Hindernissen, wie es sie nicht nur zu biblischen Zeiten gab und gibt. Außerdem wird es immer eine Erfrischung geben. Die Reihe wird vom Pfarramt St. Michaelis und den Lektorinnen und Prädikantinnen vorbereitet. Die Reihe startet am 24. Juni in St. Michaelis Bissendorf. Danach geht es nach Christophorus Bissendorf-Wietze (1. Juli), Kapernaum Resse (8. Juli), St. Michaelis Bissendorf (15. Juli) und Scherenbostel. Dort wird am 22. Juli unter freiem Himmel vor der alten Schule (Fuhrenkamp 3) mit dem Posaunenchor zusammengefeiert. Fortgesetzt wird dann in Kapernaum Resse (29. Juli) und in Christophorus Bissendorf-Wietze (5. August). Die Sommerkirche endet am 12. August mit dem Wennebosteler Hofgottesdienst.