Fahrraddiebstähle

Mellendorf. Zu mehreren Fahrraddiebstählen kam es am Bahnhof in Mellendorf. Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Zeit zwischen dem 19. Januar, 17.30 Uhr und 20. Januar, 4.50 Uhr, ein mit Kettenschloss angeschlossenes blaues Winora-Trekkingrad (Neupreis knapp 500 Euro). Zu einem weiteren Fahrraddiebstahl kam es am 24. Januar zwischen 7.24 und 20.03 Uhr. Bislang unbekannte Täter entwendeten ein orange/schwarzes Triumph-Sport-Cross-Trekkingrad mit einem geschätzten Zeitwert von etwa 150 Euro.