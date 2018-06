Fahrradtour des MGV

Brelingen. Am Sonnabend, 30. Juni, unternimmt der Männergesangverein Brelingen seine diesjährige Fahrradtour. Genau wie in den letzten Jahren, sind alle Brelinger Bürger dazu aufgefordert, an diesem tollen Ereignis teilzunehmen.Diesmal geht es zum Seehaus, wo zu Kaffee und Kuchen eingekehrt wird. Danach geht es wieder zurück nach Brelingen, wo dann traditionsgemäß bei Dorothea und Bernd Kunath gegrillt wird. Natürlich gibt es auch leckere Salate und Getränke dazu. Unterwegs wird die Gruppe auf der Hin- und Rückfahrt kurze Pausen einlegen, um die müden Beine zu entlasten und das Kühlwasser wieder aufzufüllen.

Treffpunkt ist der Parkplatz Brelinger Mitte/EDEKA-„Poppe“, Abfahrt ist um 12.30 Uhr.

Wer nicht mit dem Fahrrad fahren kann, hat die Möglichkeit um circa 15 Uhr direkt zum Seehaus (Landwehrdamm 1, 30916 Isernhagen) und/oder ab circa 18 Uhr zum Grillabend bei Kunaths (Alter Westweg 11) zu kommen.Anmeldungen bis spätestens 28. Juni unterTelefon (0 51 30) 10 31 oder (0 51 30) 53 31.