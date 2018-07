Fahrradtouren zu Solaranlagen in der Gemeinde Wedemark

Wedemark. Die Gemeinde Wedemark bietet in Kooperation mit dem ADFC Wedemark Fahrradtouren zu Solaranlagen an. Termine sind Mittwoch, 8. August, und Mittwoch, 22. August, jeweils um 17.45 Uhr am Startpunkt Parkplatz Lidl-Markt in Mellendorf (Wedemarkstraße 85). Beide Touren dauern circa drei Stunden und sind 14 Kilometer beziehungsweise 25 Kilometer lang. Auf der Strecke werden unterschiedliche Energieanlagen besucht und vor Ort erläutert. Die Tourleiter stehen für weitere Gespräche zur Verfügung. Mitmachen kann jeder Radfahrer, die Teilnahme ist kostenlos, allerdings wird für die Planung um eine Voranmeldung gebeten bei der Klimaschutzmanagerin der Gemeinde Wedemark, Inga Jetter unter Telefon (0 51 30) 58 12 69 oder inga.jetter@wedemark.de.