Fahrservice und Wahlparty der CDU

Wedemark. Wer am Wahltag, 15. Oktober, eine Fahrgelegenheit zum Wahllokal benötigen, kann sich bis Sonntag, 15. Oktober, um 12 Uhr unter Telefon (01 72) 4 50 27 95 bei der Vorsitzenden der CDU Wedemark Editha Lorberg, melden. Die CDU-Wedemark lädt alle Freunde und Mitglieder der CDU zu Ihrer Wahlparty in den Clubraum des Gasthauses Bludau, Alter Postweg 8, Wennebostel, ein. Die Veranstaltung beginnt am 15. Oktober um 17.45 Uhr.