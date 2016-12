Fahrt der Schützen

Resse. Am Sonnabend, 4. Februar, gehts mit den Resser Schützen zum Kronenhof nach Oedelsheim. Der Kronenhof ist bereits seit 250 Jahren in Familienbesitz und liegt an der deutschen Märchenstraße an der Oberweser. Es wartet ein reichbestücktes Winterbüfett auf viele hungrige Gäste. Auf diesem findet man Gänsebraten nach Mecklenburgischer Art, Grünkohl, Rosenkohl, Apfelrotkohl, Schweinemedaillons, Vorsuppe und Dessert. Ferner wird ein märchenhaftes Rahmenprogramm mit anschließender Kaffeetafel angeboten. Die Kosten betragen 55 Euro pro Person inklusive Frühstück. Es sind noch Plätze frei. Anmeldungen nimmt Renate Gutowski unter Telefon (0 51 31) 5 26 97 entgegen.