Fahrt nach Taizé

Eine Woche Auszeit und Entdeckungen für Jugendliche

Bissendorf. Jedes Jahr fahren tausende von Jugendlichen in einen kleinen französischen Ort und leben dort eine Woche mit den Brüdern der Ökumenischen Gemeinschaft von Taizé. Einfache Unterbringung, Schokoriegel zum Frühstück, internationale Begegnungen, Gebet und Gesang bis spät in den Abend – das Besondere an Taizé lässt sich nur schwer beschreiben. Viele fahren mehr als einmal dorthin. Die Kirchengemeinde St. Michaelis hat noch einige Plätze frei: Jugendliche ab 16 Jahren können sich vom 17. bis 25. März mit Pastor Thorsten Buck auf die Reise machen. Eingeladen sind alle, die Begegnung suchen und die Seele baumeln lassen möchten – getauft oder nicht getauft, fromm oder skeptisch, Hauptsache neugierig. Der Kostenbeitrag beträgt 150 Euro, Ermäßigung möglich.Ein Info-Abend für alle Interessierten findet am Freitag, 19. Januar, um 19 Uhr in der Pfarrscheune neben der St.-Michaelis-Kirche, Am Kummerberg 2 statt. Weitere Informationen unter www.kirche-bissendorf.de/taize.