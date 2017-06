Familienfahrradrallye

Meitze. In Meitze – einem der ursprünglichsten Dörfer der Wedemark – freut sich die CDU Nord auf viele Teams mit drei bis fünf Personen, die Spaß an einer Fahrradrallye haben. Große und kleine Leute sind herzlich willkommen, sich am Sonntag, 18. Juni, um 14 Uhr am Feuerwehrgerätehaus zum Start einzufinden. Der CDU-Ortsverband für den Norden der Wedemark garantiert: Alle Teilnehmer werden Meitze am Ende der Rallye ein wenig besser kennen. Die Vorsitzende der CDU Wedemark, Editha Lorberg, wird gegen 17 Uhr die Siegerehrung vornehmen. Anmeldungen werden bis zum 10. Juni bei Frank Riebesehl unter Telefon (0 51 30) 5 84 59 63 oder unter riebe@web.de erbeten. Ein Startgeld wird nicht erhoben.