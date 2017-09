Familiengottesdienst

Abbensen. Am Sonntag, 24. September, 11 Uhr, lädt der Schützenverein Tyrol zusammen mit der Kapellengemeinde Abbensen ein ins Zelt zu einem Familiengottesdienst am Erntefest.

Zu Beginn wird unter Bläserklängen von Kindern die Erntekrone aufs Festzelt gefahren, dann wird der Altar mit den mitgebrachten Blumen, dem Obst und Gemüse festlich geschmückt.

Franz von Assisis Sonnengesang bildet den Rahmen zu einem facettenreichen Gottesdienst, an dem sich auch kleine Kinder bereits beteiligen können. Im Anschluss sind die Würstchen- und die Getränkebude offen, damit niemand hungrig nach Hause gehen muss. Es wäre schön, wenn alle Kinder etwas zum Schmücken des Erntealtars beitragen könnten.