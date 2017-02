Faschingsfeier bei Löwenherz

Resse. Löwenherz lädt auch in diesem Jahr zu einer Kinderfaschingsfeier ein. Die Verkleidung steht unter dem Motto „Kreire deinen eigenen Style“. Es winkt ein Preis für den, der das Motto am besten umsetzt. Für das leibliche Wohl ist in Form eines Büfetts gesorgt. Lustige Spiele und tolle Musik runden das Programm ab. Die Party steigt am Sonnabend, 25. Februar, von 15 bis 18 Uhr in Resse in der Engelbosteler Straße 12. Es wird ein Unkostenbeitrag in Höhe von drei Euro pro Kind erbeten. Auch Nichtmitglieder sind eingeladen.