Faschingsfeier

Wennebostel. Aller politischen Turbulenzen auf Bundesebene zum Trotz feiert die SPD-AG 60 plus am Montag, 13. Februar, ab 14 Uhr in der Gaststätte Bludau in Wennebostel wieder ihr Faschingsfest. Maskerade und Verkleidung sind ausdrücklich erwünscht, aber nicht Voraussetzung zum Mitmachen. Wer einen kurzen humorigen Vortrag, einen Sketch oder einen gespielten Witz beisteuern kann, ist herzlich eingeladen. Der Saal wird geschmückt sein, und wie immer werden Kaffee und Kuchen oder Herzhaftes serviert. Alle Mitglieder und Freunde werden gebeten, Gäste aus ihrem Bekanntenkreis und aus ihrer Nachbarschaft mitzubringen, denn aus Alters- und Gesundheitsgründen können nicht mehr alle kommen, die bisher regelmäßige Besucher waren. Anmeldungen werden unter Telefon (0 51 30) 71 66 entgegengenommen.