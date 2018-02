Fast ausverkauft

Resse. Für die Vorstellung mit der Kabarettistin Maria Vollmer im Mooris am Freitag, 13. April, und am Sonnabend, 14. April, mit dem Programm „Push-up, Pillen & Prosecco“ gibt es nur noch wenige Karten. Die Veranstaltung am Freitag ist ausverkauft. Für Sonnabend, 14. April, gibt es noch Restkarten sowohl bei v. Hirschheydt als auch im Mooriz. Der Eintrittspreis im Vorverkauf beträgt 17 Euro, an der Abendkasse kosten die Karten 19 Euro.