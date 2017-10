Feiertagsfrühstück im Mehrgenerationenhaus

Mellendorf. Der Verein „Anderthalb – Alleinerziehend in der Wedemark“ lädt ein zu einem gemeinsamen Frühstück am Dienstag, 31. Oktober, um 11 Uhr lädt ins Mehrgenerationenhaus Mellendorf. Zielgruppe sind die 700 allein erziehenden Mütter und Väter in der Gemeinde. Das Treffen ist als Austausch gedacht, bei dem man Spaß hat und gleichzeitig eine Vielzahl von Ideen, Anregungen, Informationen mitnimmt, von denen alle profitieren. Die Teilnahme ist kostenlos. Beiträge zum Frühstück sind erwünscht. Für Anmeldung und Rückfragen einfach eine E-Mail an anderthalb@online.de senden.