Ferienaktionen im Jugendtreff Abbensen

Jetzt im Büro der Gemeindejugendpflege anmelden

Abbensen. Zu zwei tollen Aktionen für Kids im Alter von zehn bis 14 Jahren, aus dem Halbjahresprogramm der Gemeindejugendpflege, lädt der Jugendtreff Abbensen ein.Badmintonturnier: Badminton ist die sportliche Variante des Federballspiels. Sportlich wird es beim Turnier am Freitag, 2. Juni, im Jugendtreff Abbensen werden: Von 17 bis 19 Uhr können die jungen Badmintonfans kostenlos die Besten Spieler und Spielerinnen ermitteln.Grill- und Cocktailparty: Der Sommer kündigt sich durch sonniges Wetter und warme Temperaturen an. Es ist wieder Zeit zu grillen und eine tolle Party zu veranstalten. Alleine zu grillen ist nämlich langweilig. Die gemeinsame Zubereitung des Grillgutes und der Getränke ist schon ein erster Schritt zur gelungenen Grill- und Cocktailparty. Dieses Angebot macht der Jugendtreff Abbensen am Freitag, 16. Juni, von 17 bis 19 Uhr. Der Kostenbeitrag beläuft sich auf zwei Euro. Zu den Veranstaltungen ist eine Anmeldung über das Büro der Gemeindejugendpflege obligatorisch unter Telefon (0 51 30) 58 14 82.