Ferienfußballsommercamp in der Wedemark

Auf dem Fußballplatz des 1. FC Brelingen findet an den letzten drei Ferientagen (31. Juli bis 2. August) die Ferienbetreuung für Kinder statt, die die Grundschule besuchen oder in die erste oder fünfte Klasse eingeschult werden. Es wird überwiegend Fußball gespielt. Dennoch ist eine Teilnahme auch für "Nichtfußballer" möglich. Die Teilnehmer werden von etwa 8 bis 16 Uhr (eine längere Betreuung ist gegebenenfalls auch möglich) voll beschäftigt. Die Kosten für drei Tage inklusive Trainingsmaterialien wie ein Trikot und Ball sowie Mittagessen und Getränke, betragen 80 Euro. Wer Spaß an der Bewegung und dem Spiel mit anderen hat, ist hier genau richtig. Information, offene Fragen und Anmeldungen (bis zum 20. Juli) bitte telefonisch bei Andre Wedekind, Telefon (01 75) 7 69 29 99 (ab 18 Uhr) oder per Emailan Ferienfussballsommercamp@brelingen.net.