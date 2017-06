Ferienkarte fürs Spaßbad

Wedemark. Sechs Wochen Badespaß zum kleinen Preis“ - Pünktlich zum Start der Sommerferien präsentiert das Spaßbad Wedemark die Ferienkarte. Die Ferienkarte ist für alle Sonnen- und Wasserfreunde gedacht, die einen Großteil der Sommerferien in der Heimat verbringen. Die Karte gilt für den gesamten Zeitraum der Sommerferien (22. Juni bis 2. August). In diesen sechs Wochen sind Inhaber berechtigt, das Spaßbad unbegrenzt häufig zu nutzen. „Insbesondere Familien, Kindern und Jugendlichen, aber auch Erwachsenen soll die Ferienkarte ein kostengünstiges Sommervergnügen ermöglichen“, so Schwimmmeisterin Jasmin Wilke. Die Ferienkarte berechtigt zur Benutzung des gesamten Spaßbad AngebotesWeitere Informationen auf www.spassbad-wedemark.de oder telefonisch unter Telefon (0 51 30) 9 59 40.