Ferienpassaktion: Noch Plätze frei bei der Flughafenbesichtigung

Wedemark. Die Junge Union Wedemark bietet in diesem Jahr eine Flughafenbesichtigung als Ferienpassaktion für Kinder und Jugendliche im Alter von zehn bis 16 Jahren an. Es wird neben der Besichtigung des Flughafengebäudes eine spannende Vorfeld-Rundfahrt geben, sowie einen Film über den Flughafen. Die Flughafen-Feuerwehr wird ebenfalls besichtigt. Los geht es am Donnerstag, 29. Juni, um 9.21 Uhr am Bahnhof Bennemühlen (9.24 Uhr in Mellendorf, 9.27 Uhr in Bissendorf). Um 14.30 Uhr, 14:33 Uhr und 14.36 Uhr können die Eltern ihre Kinder wieder am jeweiligen Bahnhof abholen. Die Kosten betragen acht Euro für die Führung und falls erforderlich zwei Euro Kostenanteil für das Bahnticket. Die Anmeldefrist wurde auf den 19. Juni verlängert. Anmeldungen nimmt Konstanze Giesecke unter konstanze@ju-wedemark.de entgegen. Bitte Name, Anschrift, Telefonnummer, den Bahnhof des Zustiegs und ob ein Ticket benötigt wird mit angeben. Die JU Wedemark freut sich auf einen erlebnisreichen Tag.



