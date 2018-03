Feuerlöscher-Test

Helstorf. Wer Feuerlöscher überprüfen lassen möchte, hat dazu Gelegenheit am Sonnabend, 14. April, am Hufschmiede-Museum des Heimat- und Museumsvereins an der Reiterheide. Die Geräte werden in der Zeit von 9.30 bis 12 Uhr von einem Fachmann kontrolliert.