Filmabend beim Schützenverein in Abbensen

Abbensen. Der Schützenverein Tyrol in Abbensen lädt seine Ver­einsmitglieder und Interessierte Bürger am Sonnabend, 3. Februar, um 18 Uhr in das Schützenhaus zu seinem traditionellen Filmabend ein. Dabei soll das Schützenfest 1992 gezeigt werden. Das Königspaar war damals Jürgen und Renate Günther, Juniorenkönigin Anja Partetzke und Kinderkönig Markus Wienhöfer. Der Abend ist wieder mit einem Wurstessen verbunden, das nicht verpflichtend ist. Die Kosten dafür betragen zwölf Euro pro Person. Um kalkulieren zu können, wird um Anmeldung bis zum 30. Januar persönlich, per E-Mail an Wolfgang.Kasten@htp-tel.de oder unter Telefon (0 50 72) 15 05 gebeten.