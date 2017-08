Filmabend in der Reihe Wie?Jetzt!

Kino in der Bücherei Bissendorf – „Er ist wieder da“

Bissendorf. Bei freiem Eintritt zeigt die Gemeinde Wedemark in der Reihe „Wie?Jetzt!“ die Verfilmung des Debütromans des deutschen Journalisten und Schriftstellers Timur Vermes. In der Politsatire „Er ist wieder da“ erwacht Adolf Hitler im Sommer 2011 zu neuem Leben und startet eine Fernsehkarriere als Demagoge.Adolf Hitler (Oliver Masucci) erwacht 69 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs mitten in Berlin. Was ist mit Deutschland in der Zwischenzeit geschehen? Überall Ausländer, Demokratie und Euros, das gefällt dem Ex-Diktator gar nicht. Doch niemand glaubt, dass er wirklich zurückkehrt ist, alle halten ihn für einen Imitator – einen verdammt witzigen. Ein Kioskbesitzer (Lars Rudolph), der dem obdachlosen Hitler zeitweise Unterschlupf gewährt, vermittelt ihn an die Fernsehproduzenten Sensenbrink (Christoph Maria Herbst) und Sawatzki (Fabian Busch). Senderchefin Bellini (Katja Riemann) kann schnell davon überzeugt werden, dass sie potenzielles Comedy-Gold vor sich hat. Hitler bekommt ein Büro, und kurz nachdem ihm seine neue Sekretärin Fräulein Krömeier (Franziska Wulf) erklärt hat, was eine Computermaus ist und wie man ins „Internetz“ kommt, weiß Hitler schon genug über die Gegenwart, um reichlich Munition für seine Bühnenauftritte zu haben. Es dauert nicht lange, und er ist wieder da…Verfilmung des gleichnamigen Bestsellers von Timur Vermes, auch mit dokumentarischen Szenen. In denen trifft die Figur Hitler auf – teils prominente – Bürger. Gezeigt wird der Film am Mittwoch, 6. September, um 19 Uhr in der Bücherei Bissendorf, Gottfried-August-Bürger Straße, FSK ab zwölf Jahren, der Eintritt ist frei.Das Projekt „Wie?Jetzt!“ durchzieht das Jahr 2017 und mündet in ein Festival im November. Unter der Leitung der der Regisseurin und Theaterpädagogin Bettina Montazem beschäftigen sich Wedemärker mit der Frage nach Demokratie, Frieden und Freiheit und suchen, planen und gestalten Aktionsräume, kulturelle Projekte und Initiativen, die alle zusammen – möglichst nachhaltig – zur Gestaltung des demokratischen, freien und friedlichen öffentlichen Lebens in der Wedemark inspirieren.