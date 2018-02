Filzen im Mehrgenerationenhaus

Mellendorf. Filz ist ein faszinierender und vielfältiger Werkstoff. Aus ihm können Hausschuhe, Eierwärmer, Taschen oder Handschuhe hergestellt werden. Die Gruppe „anderthalb – Alleinerziehend in der Wedemark“ lädt dazu ein, gemeinsam zu filzen und individuelle Einzelstücke zu fertigen am Sonntag, 4. März, von 14 bis 17.30 Uhr im Mehrgenerationenhaus Wedemark, Gilborn 6 in Mellendorf. Unter der Anleitung von Karolina Corak erschaffen die Teilnehmenden Wunderwerke aus Filz, gerne mit ihren Kindern oder ihren Enkeln gemeinsam. Aber auch ohne Kinder sind alle Interessierten herzlich eingeladen, mitzumachen und der Kreativität freien Lauf zu lassen. Anmeldungen bitte an anne-kathrin.kracke@wedemark.de oder unter Telefon (0 51 30) 9 74 31 44.