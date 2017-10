fischertechnik-Stammtisch

Zum siebten Mal treffen sich die Freunde des Konstruktionsspielzeugs fischertechnik. Dieses Mal wieder in der Wedemark am Dienstag, 31. Oktober, von 15 bis 19 Uhr im Ortsteil Bennemühlen im Beans, Kaffeedamm 2. Nachdem es in der Wedemark im Mai einen tollen Zuspruch für die erste fischertechnik-Nordconvention gab, sind alle, die sich für das Thema fischertechnik interessieren, zu diesem Stammtisch einladen. Ob jung oder alt, ob der erste Kasten gerade frisch ausgepackt wurde oder ob er gerade aus der fast vergessenen Truhe vom Dachboden geholt wurde, hier sollen sich alle angesprochen fühlen. Es sind auch gerne Eltern gesehen, die ihren Kindern bei manchen Dingen mit fischertechnik einfach nicht weiterhelfen können, oder auch nicht genau wissen mit welchem Baukasten sie denn die Sammlung ihrer Sprösslinge erweitern können. Voranmeldung unter Telefon (01 70) 3 23 30 32 oder ralf_geerken@yahoo.de.