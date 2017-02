Flohmarkt

Mellendorf. Am Sonnabend, 25. März, von 14 bis 16 Uhr veranstaltet der Förderverein der kommunalen Kindertagesstätten einen Frühjahrs-Flohmarkt „Rund ums Kind“. Der Flohmarkt findet im Forum des Schulzentrums in Mellendorf statt. Standgebühr sind fünf Euro und ein Kuchen. Anmeldungen unter Telefon (01 74) 3 84 16 17 oder an flohmarkt@foerderverein-henstorf.de.