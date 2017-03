Flohmarkt

Mellendorf. Am Sonnabend, 25. März, veranstaltet der Förderverein der kommunalen Kindertagesstätten im Ortsteil Bissendorf von 14 bis 16 Uhr wieder einen Flohmarkt für Kinderbekleidung und Spielzeug. Der Flohmarkt findet im Forum des Schulzentrums in Mellendorf (Fritz-Sennheiser-Platz 2) statt. Die Organisatoren freuen sich über zahlreiche Besucher, die an den 52 Ständen stöbern können. Für das leibliche Wohl ist mit Kaffee und Kuchen gesorgt.