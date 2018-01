Flohmarkt

Bissendorf. Am Sonntag, 11. März, veranstaltet der Förderverein der kommunalen Kindertagesstätten im Ortsteil Bissendorf von 14 bis16 Uhr wieder einen Flohmarkt für Kinderbekleidung und Spielzeug. Der Flohmarkt findet wieder in der Mehrzweckhalle Bissendorf, Am Mühlenberg, mit 42 Ständen in der Halle und über 20 Ständen im Außenbereich statt. Wer Interesse an einem Stand hat, kann sich telefonisch unter (01 57) 84 65 50 89 oder per E-Mail flohmarkt@foerderverein-henstorf.de anmelden. Als Standgebühr sind fünf Euro und ein Kuchen mitzubringen.