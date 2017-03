Flohmarkt der Oldtimerfreunde

Schwarmstedt. Am Sonntag, 2. April, von 10 bis 17 Uhr veranstalten die Oldtimerfreunde Schwarmstedt in der Vereinshalle am Varrenbruch 1 in Schwarmstedt einen großen Flohmarkt. Es werden unter anderem viele Schlepperteile aus den 1930er bis 1970er Jahren angeboten und für das leibliche Wohl wird gesorgt sein.