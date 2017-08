Flohmarkt entfällt

Resse. Der Förderverein der Grundschule Resse hat die letzten Jahre im Herbst immer einen Flohmarkt veranstaltet. Dieser fällt dieses Jahr jedoch wegen der in den Räumen der Grundschule stattfindenden Bundestagswahlen aus. Der Förderverein weist aber schon darauf hin, dass diesen Herbst noch einmal das beliebte Moonlightshopping in der Grundschule stattfinden wird. Es wird darum gebeten, sich hier den 20. Oktober vorzumerken. Bei Interesse bitte unter Telefonnummer (01 70) 3 26 07 80 melden. Zudem wird der Förderverein auch wieder den Spielzeugflohmarkt ausrichten. Dieser wird am 11. November stattfinden.