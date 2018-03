Flohmarkt rund um Pferd und Reiter beim RFV Berkhof

Berkhof. Die grüne Saison steht vor der Tür, da fehlt dem einen oder anderen sicher noch so manches für sich oder sein Pferd. Aus diesem Grund veranstaltet der RFV Berkhof am Sonnabend, 10. März, von 14 bis 16 Uhr am Wittegraben 5 in Berkhof einen Flohmarkt rund um Pferd und Reiter. Ob Schabracke, Satteldecke, Zügel, Trense oder Gebiss, der Flohmarkt beim RFV Berkhof bietet die perfekte Gelegenheit, um das eine oder andere Schnäppchen zu machen. Oder man stellt fest, dass sich im Laufe der Zeit doch manches an Decken, Bandagen und Gamaschen zu viel angesammelt hat, oder man ist der Reithose, dem Jacket oder den Stiefeln entwachsen und man würde gern das eine oder andere Stück verkaufen, auch hier kommt der Flohmarkt rund um Pferd und Reiter beim RFV Berkhof gerade recht.

Für Besucher (Käufer) ist der Eintritt frei. Wer beim Flohmarkt verkaufen möchte, bringt bitte einen Tisch selber mit und zahlt eine Standgebühr in Höhe von fünf Euro. Der RFV Berkhof freut sich auf zahlreiche Verkaufsstände und Käufer. Anmeldungen als Verkäufer bitte an info@rfv-berkhof.de oder unter Telefon (01 72) 5 45 06 42.