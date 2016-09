Flohmarkt „Rund ums Kind“

Resse. Am Sonnabend, 24. September, findet der Flohmarkt „Rund ums Kind“ in der Grundschule Resse statt. In der Zeit von 11 bis 13 Uhr kann nach Lust und Laune für große und kleine Kinder geguckt und gestöbert werden. Die Stände waren in kürzester Zeit vergeben, so dass sich der Förderverein der Grundschule Resse auf ein fröhliches Miteinander mit einer gemütlichen Kaffeestube, hier werden reichlich Kuchen und Torten angeboten, aber auch Herzhaftes gereicht, freut. Der Förderverein bietet diesen Flohmarkt im Herbst und im Frühjahr an neben einem Spielzeugflohmarkt, der für den 12. November geplant ist. Auch das beliebte Moonlightshopping und die Bücherbörse im Frühjahr jeden Jahres, auf der viele Bücher ihren Besitzer wechseln, werden von dem Förderverein initiiert und mit viel Einsatz durchgeführt.