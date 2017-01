Flohmarkt rund ums Kind

Resse. Am Sonnabend, 4. Februar, findet der Flohmarkt rund ums Kind in der Grundschule Resse statt. In der Zeit von 11 bis 13 Uhr kann nach Lust und Laune für kleine und große Kinder geguckt und gestöbert werden. Angeboten werden Kleidung, Spielsachen, Gesellschaftsspiele, Puzzle, CDs, Bücher und vieles mehr. Es gibt wieder eine gemütliche Kaffeestube mit einem Kuchen- und Tortenbüfett sowie auch Herzhaftem. Weitere Informationen und Anmeldung bitte unter Telefon (01 70) 3 26 07 80. Der Förderverein der Grundschule Resse bietet diesen Flohmarkt im Frühjahr und im Herbst an. Auch das beliebte Moonlightshopping und die Bücherbörse, auf der viele Bücher ihren Besitzer wechseln, werden von dem Förderverein initiiert und mit viel Einsatz durchgeführt. Die Bücherbörse findet dieses Jahr am 4. März statt.