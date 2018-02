Formulare sortieren, filzen und tanzen

Das ist diese Woche los im Mehrgenerationenhaus

Mellendorf. Auch in der nächsten Woche ist volles Programm im Mehrgenerationenhaus. Am Montag ab 15 Uhr sind sowohl Smartphone-Neulinge als auch Fortgeschrittene beim Smartphone-Kurs willkommen. Ein zweiter Kurs für Anfänger findet mittwochs von 16.30 bis 17.30 Uhr statt. Ab 16.30 Uhr sind Interessierte zum „Tanzen im Sitzen“ eingeladen. Anmelden können die Teilnehmer sich unter Freiwilligenagentur@wedemark.de oder unter Telefon (0 51 30) 9 74 45 11. In der Zeit von 18.30 bis 21.30 Uhr trifft sich die Selbsthilfegruppe „Neubeginn“ und ab 19 Uhr strickt die Gruppe „Yoga für die Hände“. Probleme mit einem Formular? Beim Ausfüllen helfen gern die Formularlotsen am Dienstag zwischen 10 und 12 Uhr und am Donnerstag zwischen 17 und 19 Uhr. Wer eine Kiste voller unsortierter Unterlagen hat, kann gerne vorbeikommen am Mittwoch zwischen 10 und 12 Uhr vorbei und die Lotsen helfen beim Sortieren und Ordnen.Am Mittwoch findet der Computerstammtisch zwischen 16 und 18 Uhr statt. Um 17.30 Uhr beginnt der orientalische Bauchtanz für Fortgeschrittene. Anmelden können Interessierte sich unter Telefon (01 71) 3 44 23 29. Ab 18 Uhr rattern wieder die Nähmaschinen bei Miteinander.Wedemark im MGH. Wie gewohnt gibt es am Donnerstag um 12.30 Uhr den Mittagstisch, anmelden kann sich jeder bis zum 26. Februar unter Freiwilligenagentur@wedemark.de oder Telefon (0 51 30) 9 74 45 11. Von 15.30 bis 17 Uhr findet das Café Elternzeit statt. Am Freitag findet die Pflegesprechstunde von 15 bis 17 Uhr statt und zwischen 19 und 22.30 Uhr treffen sich die Männer zum Männertreff. Sonntag Filzen die Alleinerziehenden von „anderthalb“ mit den Kindern, anmelden kann sich jeder unter Freiwilligenagentur@wedemark.de oder unter Telefon (0 51 30) 9 74 45 11. Ab 15 Uhr öffnet das Regenbogencafè seine Türen. Von 18 bis 19.30 Uhr wird das Tanzbein bei der Gruppe „QueerDance“ geschwungen.Und natürlich sind die Mitarbeiter des MGH während der Öffnungszeiten gerne für Fragen, Anregungen oder ein Gespräch da. Diese sind: montags und donnerstags von 10 bis 14 Uhr, dienstags von 8 bis 12 Uhr und mittwochs und freitags von 14 bis 18 Uhr.