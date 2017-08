Formularlotsen helfen

Hilfe beim Ausfüllen von Anträgen

Mellendorf. Unentgeltlich Hilfe beim Sichten, Ordnen und Sortieren von Unterlagen sowie Ausfüllen von Anträgen, wie zum Beispiel Bildungs- und Teilhabepaket, Grundsicherungsleistungen, Kindergeld, Landesblindengeld, Pflegegeld, Rundfunkbeitrag, Schwerbehindertenausweis, Wohngeld oder Wohnberechtigungsschein bieten die Formularlotsen an. Die Ehrenamtlichen beraten vertraulich, neutral und kostenfrei. Die nächsten Beratungen finden am Dienstag, 15. August, von 10 bis 12 Uhr und am Donnerstag, 17. August, von 17 bis 19 Uhr im Mehrgenerationenhaus (ehemalige Berthold-Otto-Schule), Gilborn 6 statt. Es findet keine Rechtsberatung statt. Weitere Auskünfte unter Telefon (0 51 30) 9 74 45 51 oder freiwiliigenagentur@wedemark.de.