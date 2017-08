Kostenlose und vertrauliche Beratungen

Mellendorf. Am Dienstag, 29. August, von 10 bis 12 Uhr und am Donnerstag, 31. August, von 17 bis 19 Uhr bietet die Freiwilligenagentur Wedemark wieder die Sprechstunde der Formularlotsen an. Die Formularlotsen helfen unentgelltlich beim Sichten, Ordnen und Sortieren von Unterlagen sowie beim Ausfüllen von Anträgen, zum Beispiel Bildungs- und Teilhabepaket, Grundsicherungsleistungen, Kindergeld, Landesblindengeld, Pflegegeld, Rundfunkbeitrag, Schwerbehindertenausweis, Wohngeld und Wohnberechtigungsschein. Die Beratungen finden im Mehrgenerationenhaus (ehemalige Berthold-Otto-Schule am Gilborn statt.