Fotokalender 2018 erscheint

Kostenlose Verteilung an Infoständen der SPD

Wedemark. Der Fotokalender 2018 – wie üblich das Ergebnis eines von der Wedemärker SPD ausgeschriebenen Fotowettbewerbes – erscheint in Kürze. Der Kalender ist in zwei verschiedenen Formaten erhältlich und wird wie immer kostenlos abgegeben. Er kann am Mittwoch, 13. Dezember, von 9.45 bis 11.30 Uhr im SPD-Bürgerbüro in Mellendorf, Schaumburger Straße 2 abgeholt werden.An vielen Orten der Wedemark finden außerdem in der nächsten Zeit Infostände statt, auf denen der Fotokalender angeboten wird. Für die Ortsteile Bissendorf, Bissendorf-Wietze und Wennebostel bietet die SPD zusätzlich bis Weihnachten noch einen Homeservice an. Bürger, die zu den festgelegten Zeiten den Kalender nicht abholen können, melden sich bitte unter den Telefonnummern (0 51 30) 77 52 oder (0 51 30) 5 84 04 64. Ihnen wird dann der Fotokalender nach Hause gebracht.An folgenden Orten wird der Kalender verteilt: am Sonnabend, 9. Dezember, in Resse vor dem Frischmarkt Pagel von 9 bis 12 Uhr; in Elze vor dem Netto-Markt von 9 bis 12 Uhr, in Brelingen vor Edeka Poppe von 8 bis 10 Uhr; in Negenborn vor der Bäckerei Ekenga von 7.30 bis 10.30 Uhr; in Bissendorf vor Rewe von 10 bis 11 Uhr; in Wennebostel vor Edeka von 11.30 bis 13 Uhr und am Sonnabend, 16. Dezember, in Mellendorf vor Famila von 11 bis 13 Uhr.