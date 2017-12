Fotoworkshop der VHS

Produktiv mit iPhone, iPad oder Mac arbeiten

Region. Am Dienstag, 19. Dezember, bietet die vhs Hannover Land einen Fotoworkshop „Produktiv am iPhone, iPad oder Mac“ (V.-Nr. T661529), in Garbsen, VHS (Planetencenter), Planetenring 35 an. In diesem Kurs lernen die Teilnehmenden die benutzerfreundlichen Werkzeuge von Apple für das Produktive, die Bearbeitung von Texten (Pages), die Erstellung von Tabellen (Numbers) und Präsentationen (Keynote) kennen. Der Dozent zeigt hier, wie einfach und intuitiv Texte in eine ansprechende Form gebracht werden können, wie leicht man mit Keynote präsentieren und mit Tabellen arbeiten kann. Inhalte sind: Pages (Text Dokument erstellen und sichern; Dokument inhaltlich bearbeiten, kopieren, ausschneiden, einfügen; Formatieren eines Textes; Verwenden von Bild, Textfeld, Formen und Hyperlinks; Überprüfung auf Rechtschreibfehler; Dokumentausgabe); Numbers (Tabelle erstellen und sichern; Tabelle mit Zahlen füllen; Formelverwendung; Zahlenformate; Dokumentausgabe); Keynote.Die Teilnehmenden werden gebeten, ihre Apple-ID & Passwort sowie ein aufgeladenes MacBook und das Ladekabel mitzubringen. Der Kurs, für den Grundkenntnisse entsprechend dem Kurs „Mein Mac für Ein- und Umsteiger“ vorausgesetzt werden, findet von 18 bis 21.15 Uhr statt und kostet 32 Euro. Eine Anmeldung ist unter www.vhs-hannover-land.de, per E-Mail an info@vhs-hannover-land.de, per Telefon unter (0 50 31) 97 10 85 beziehungsweise (0 50 32) 98 19 83 sowie in jeder VHS-Geschäftsstelle möglich.