Frauenabend

Scherenbostel. Im SeminarAktionsZentrum findet am Montag, 23. Januar, von 19.30 bis 21 Uhr ein Frauenabend mit Ausrichtung auf das neue Jahr – Wünsche, Visionen und Potenzialentfaltung – statt. Dieser erste Frauenabend im Jahr soll genutzt werden zum Innehalten und gezielter Ausrichtung. Wie wird mein Leben am Ende von 2017 aussehen, wenn ich mich umschaue und weiß, es ist alles da und ich bin am richtigen Platz?