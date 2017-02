Darf ich meine Träume leben?

Scherenbostel. Auch in diesem Jahr treffen sich wieder Frauen, um gemeinsam über Wachstum und Wandlung zu reflektieren. In dieser Runde begegnen sich die Teilnehmer jenseits der Alltagsgeschichten und lassen sich ein wenig tiefer ein. Der nächste Frauenabend mit dem Thema „Darf ich meine Träume leben?“ startet am Montag, 13. Februar, um 19.30 Uhr im SeminarAktionsZentrum in Scherenbostel.