Frauendisco im Mehrgenerationenhaus

Tanzen mit Expertinnen für orientalischen Tanz

Mellendorf. Ab Freitag, 15. Dezember, ab 19 Uhr, startet im Mehrgenerationenhaus wieder die Disco von Frauen für Frauen. Diesmal als besonderes Highlight mit dabei: Zwei Expertinnen für orientalische Kultur.Egal aus welchen Teilen der Welt sie stammen und wie alt sie sind, alle Mitbürgerinnen sind herzlich zur Frauendisco in der Wedemark eingeladen. Die Disco wird ehrenamtlich organisiert und durchgeführt. Bis 20.30 Uhr wird Asmahan El Zein eine Einführung in den orientalischen Tanz geben. Es werden Basics vermittelt. Claudia Person wird eine Einführung in die Trommelrhythmen aus dem orientalischen Raum geben. Ab 20.30 Uhr gibt es die Möglichkeit, gemeinsam zu tanzen, zu essen und die neu erworbenen neuen Fähigkeiten vorzuführen. Asmahan El Zein gilt bundesweit als Expertin für das Thema orientalische Kultur: Egal ob Orientalischer Tanz, Musik, Kunst oder Kulinarik, die in Hannover ansässige Asmahan ist kompetente Ansprechpartnerin für alle Orientfragen. Nach ihrem Studium im Kreativbereich und einer fundierten Tanzausbildung gründete Asmahan zwei internationale Festivals, organisiert Workshops, Seminare, interkulturelle Weiterbildungen sowie Events und Veranstaltungen. Hierbei kann sie auf ihr aus führenden Künstlern und Veranstalterkollegen bestehendes, internationales Netzwerk zurückgreifen.Die Frauendisco findet jeden dritten Freitag im Monat (außerhalb der Ferien) von 19 bis 22.30 Uhr im Mehrgenerationenhaus, Gilborn 6 in Mellendorf statt. Die Frauendisco wird von der Gemeinde Wedemark veranstaltet unter Federführung der Gleichstellungsbeauftragten Silke Steffen-Beck in Kooperation mit der Freiwilligenagentur der Wedemark.